Стало известно количество туристов, посетивших Украину в прошлом году

Президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга заявил о том, что в минувшем году Украину посетило 14,6 млн иностранцев, что почти на миллион больше по сравнению с предыдущим годом.

“Увеличилось количество иностранцев в 2017 году – до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом”, – сказал эксперт.

При этом Липтуга напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м – 12,5 млн. С тех пор количество приезжающих понемногу растет.

На первом месте среди стран, из которых туристы едут в Украину, – Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – Россия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

“Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса”, – признал чиновник.