Гройсман рассказал, как Украина сокращает потребление газа (инфографика)

К 2022 году Украина может сократить потребление газа на 5 млрд кубометров – до 13 миллиардов кубов.

Об этом 11 марта заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Сколько Украина потребляла газа – население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения. 2014 год – 24 млрд кубов, 2017 год – 18 млрд кубов. За три года мы сократили потребление газа на 6 млрд кубов”, – отметил глава правительства.

“Прогноз на 2022 год – 13 млрд кубов, то есть Украина может сократить потребление еще на 5 млрд кубов”, – добавил Гройсман.

Он также напомнил о возобновляемой энергетике и отметил, что количество солнечных электроустановок в частных домохозяйствах возросло до 3010 единиц.

“4 квартал 2015 года – 21 домохозяйство имеет солнечную электроустановку, 4 квартал 2017-го – 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки. За три года – 1900 МВт новых тепловых мощностей ВИЭ”, – отметил Гройсман.