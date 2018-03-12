Состояние российских мультимиллионеров составляет 73,5% ВВП России

Число россиян, сумма состояния каждого из которых превышает 5 миллионов долларов, увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 27%, до 38,12 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования The Wealth Report, проводимого консалтинговой компанией Knight Frank.
В общей сложности они владели 1,2 трлн долларов, что эквивалентно 73,5% российского ВВП в прошлом году. Ультрабогатых людей с капиталом свыше 50 млн долларов в стране также стало на 27% больше – 2620 человек.
По темпам прироста состоятельных граждан Россия уступает только Замбии (40%) и Ботсване (28%), в которых при этом нет людей с состоянием более 50 млн долларов, а также Бразилии (28%). Сопоставимый годовой прирост демонстрируют Тайвань (27%) и Южная Корея (23%).
В Китае число богачей увеличилось за год на 13%, в Индии – на 21%, в США – на 4%.
Сокращение численности мультимиллионеров в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано всего в нескольких странах: Египте, Нигерии, Турции, ОАЭ. Особняком в этом списке стоит Великобритания, где количество как очень богатых, так и самых богатых уменьшилось на 2%.
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