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В Windows 10 улучшат работу с настройками конфиденциальности

В Windows 10 улучшат работу с настройками конфиденциальности

Корпорация Microsoft выпустила новую тестовую сборку операционной системы Windows 10 для участников программы Windows Insiders, в которой внедрены изменения в настройки приватности ОС. И хотя большинство параметров конфиденциальности ограничиваются одним экраном с несколькими параметрами, Microsoft тестирует новые возможности обеспечения безопасности.

Ранее высказывали опасения, что в операционной системе Windows 10 имеется встроенный кейлогер, поскольку ОС использует данные ввода для улучшения работы функции автозаполнения, подсказки следующего вероятного слова и коррекции орфографии.

Грядущее обновление Windows 10 добавит отдельный экран, позволяющий улучшить распознавание рукописного и печатного текста, а также он позволит пользователям отказаться от передачи в Microsoft данных о рукописном и печатном вводе информации.

Microsoft также тестирует идею предоставления пользователям Windows 10 семи отдельных экранов для всех элементов управления настройками конфиденциальности в операционной системе. При этом компания ожидает отзывов от участников программы Windows Insiders, чтобы найти оптимальный баланс между слишком большим количеством экранов и достаточным пониманием различных опции.

Изменения в настройках конфиденциальности будут представлены вместе с отдельным инструментом Windows Diagnostic Data Viewer, который позволит увидеть, какие данные отправляются операционной системой на серверы Microsoft.

Компания собирает большое количество данных о пользователях Windows 10 с целью улучшить работу операционной системы. Теперь с помощью Windows Diagnostic Data Viewer пользователи смогут расшифровать и просмотреть собираемые и передаваемые данные.

По материалам The Verge
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