BMW «заставляют» выпустить пикап

BMW должна выпустить пикап. Такого мнения придерживается австралийский офис компании. По мнению его представителей, баварцы должны составить конкуренцию Mercedes X-Class.

В интервью изданию Car Advice глава австралийского офиса BMW Марк Вернер заявил, что производитель не может игнорировать спрос на пикапы, особенно на таких рынках, как Австралия, в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

«Мы очень настойчиво предлагаем компании, задуматься над созданием собственного пикапа», — отметил Вернер.

Ранее информацию о том, что баварский концерн уже морально готов к тому, чтобы разработать свой собственный грузовик, в интервью изданию Motoring подтвердил старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм.

В частности топ-менджер BMW отметил, что одна из его приоритетных задач — создание пикапа BMW для австралийского рынка. Он сообщил, что компания рассматривает такую возможность, но когда это произойдет, сейчас сказать не может.