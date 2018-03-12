BMW «заставляют» выпустить пикап

BMW должна выпустить пикап. Такого мнения придерживается австралийский офис компании. По мнению его представителей, баварцы должны составить конкуренцию Mercedes X-Class.
В интервью изданию Car Advice глава австралийского офиса BMW Марк Вернер заявил, что производитель не может игнорировать спрос на пикапы, особенно на таких рынках, как Австралия, в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.
«Мы очень настойчиво предлагаем компании, задуматься над созданием собственного пикапа», — отметил Вернер.
Ранее информацию о том, что баварский концерн уже морально готов к тому, чтобы разработать свой собственный грузовик, в интервью изданию Motoring подтвердил старший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм.
В частности топ-менджер BMW отметил, что одна из его приоритетных задач — создание пикапа BMW для австралийского рынка. Он сообщил, что компания рассматривает такую возможность, но когда это произойдет, сейчас сказать не может.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько платят украинцам за час работыВчера, 08:00 - 4180 19
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 1708 14
Осовременивание пенсий: в прошлом году 90% пенсионеров получили повышенные выплатыВчера, 21:00 - 551 12
Илон Маск поделился секретом своего успехаВчера, 22:00 - 938 3
Названы самые опасные для жизни отрасли экономики УкраиныВчера, 09:00 - 1257 3
ТОП-5 самых надежных автомобилей родом из 90-хВчера, 14:00 - 9866 1
Сколько платят украинцам за час работыВчера, 08:00 - 4180 19
Евростат сравнил жителей стран ЕС по уровню благосостоянияВчера, 10:00 - 2290
Стало известно, сколько украинских семей получают субсидииВчера, 12:00 - 1708 14
Экономика Украины уже несколько лет превосходит прогнозы мировых аналитиков - эксперт IIFВчера, 15:00 - 1480 1
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга09.03.2018, 15:10 - 1519
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 1109
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9977
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 2062 5
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3357
Скільки платять українцям за годину роботиОбговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші