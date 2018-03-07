В Гонконге предложили строить жилье в водопроводных трубах (видео)

Неожиданный вариант микродома был представлен компанией James Law Cybertecture. Дом OPod Tube House сделан из стандартной бетонной трубы и предназначен для молодых людей, которые не могут позволить себе приобрести жилье в мировых мегаполисах.
Представленные недавно в Гонконге дома сделаны из бывших бетонных водопроводных труб диаметром чуть больше двух с половиной метров. Жилье спроектировано для одного или двух человек, жилая площадь занимает около 93 квадратных метров, – сообщает inhabitat.com.
Внутри предусмотрены стандартные удобства, гостиная с раскладывающейся кроватью, мини-холодильник, ванная комната с душем и место для хранения одежды и личных вещей.
Несмотря на то что конструкции далеко не легкие — около 22 тонн каждая труба, их установка не требует много средств и усилий. Трубы легко прикрепляются друг к другу, что снижает стоимость установки. Трубы легко хранить и можно устанавливать в любом небольшом неиспользуемом месте в городе — например, в переулках и под мостами.
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