Блокчейн и криптовалюта внесены в один из известнейших словарей

После стремительного подорожания биткоина в 2017 году в лексикон пользователей Интернета вошли новые слова — «криптовалюта» и «блокчейн» (cryptocurrency и blockchain). Они существовали и ранее, но употреблялись в основном в узкой среде специалистов в отдельно взятой области информационных технологий. Теперь же блокчейн и криптовалюты перешли в разряд массовых явлений.
Дошло даже до того, что эти термины были добавлены в онлайн-версию одного из самых известных в мире словарей английского языка — Merriam-Webster. Также в издании появилась расшифровка и толкование аббревиатуры ICO (initial coin offering, первичное размещение монет).
В общей сложности последнее обновление словаря принесло в него 850 новых понятий из различных сфер человеческой жизни. Из современной IT-терминологии в лексическую базу Merriam-Webster попали также словосочетания life hack («лайфхак»), case-sensitive («чувствительный к регистру») и другие. Слово unicorn, переводимое как «единорог», приобрело новое значение. В краудфандинге так называют стартапы, привлекшие инвестиции на сумму миллиард долларов и более.
Издатели словарей русского языка пока не столь расторопны в отношении пополнения их новыми понятиями из области высоких технологий, хотя востребованность новых трендов, в том числе связанных с криптовалютами, в нашей стране крайне высока. Как отмечает Business FM, спрос на специалистов в области блокчейн-платформ, криптовалют и ICO многократно вырос за прошлый год. Растут и зарплаты в этой сфере: в среднем в России специалисту по блокчейну платят 200–300 тысяч рублей в месяц.
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