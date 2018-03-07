В порту Николаев "потерялось" 85 тыс. тонн керосина

Дисбаланс между объемом импорта авиационного топлива в порт Николаев и последующими его отгрузками с территории порта в 2017 году составил 85 тыс. тонн, сообщил директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

Основными импортерами авиакеросина через порт Николаев выступают компании из орбиты “Трейд Коммодити”, которые в 2017 году заняли первое место в рейтинге импортеров этого топлива с объемом 111 тыс. тонн.

“Они (компании из орбиты “Трейд Коммодити”) получают авиатопливо в порту Николаева. Так вот, из 111 тыс. тонн в направлении конечных потребителей – аэропортов и военных частей – выехало всего 19 тыс. тонн. Еще 7 тыс. тонн ушло на нефтебазы, где аэропортов нет и близко. А где остальные 85 тыс. тонн?”, – задается вопросом эксперт.

Основываясь на оценках участников рынка, он допускает, что этот объем авиатоплива был смешан с дизтопливом и продан под его видом. “На рынке уверены, что остальное было размешано с дизельным топливом и продано. Смысл? Акциз на ДТ 139 евро за тонну, на керосин – 20 евро за тонну. Дешевый керосин продается как дорогой дизель. “Выхлоп” на указанном объеме – около 400 млн гривен”, – заявляет Куюн.

Версия о возможном смешивании керосина и дизтоплива объясняет удивительную конкурентоспособность “Трейд Коммодити”, которая в 2017 году стала крупнейшим поставщиком дизтоплива для железной дороги и Минобороны, предложив действительно самую низкую цену, отмечает enkorr. При этом издание пишет, что качество топлива, полученного таким путем, вызывает сомнение у экспертов и участников рынка.