Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 187 0

В Харькове у пенсионера МВД нашли 160 кг наркотиков на 32 млн грн

В Харькове у пенсионера МВД нашли 160 кг наркотиков на 32 млн грн

В Харькове сотрудники полиции во время серии обысков изъяли огромную партию наркотического средства “Трамадол”, сообщает “Сегодня”.

Нелегальный бизнес, по данным пресс-службы Национальной полиции, организовал 40-летний ранее судимый за продажу наркотиков мужчина вместе с 46-леним пенсионером МВД.

Подельники брали с “клиентов” 200 гривен за один грамм наркотиков, а в ходе обысков было изъято около 160 кг опасного вещества.

Полицейские провели 14 одновременных обысков в квартирах, гаражах и автомобилях подозреваемых. В данный момент подозреваемые задержаны.

Как отметили стражи порядка, изъятые наркотики на “черном рынке” стоили бы около 32 миллионов гривен.

В полиции не исключили, что в руки наркоторговцев препарат попал в результате утечки с территории одного из фармацевтических предприятий.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018