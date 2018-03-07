В Харькове у пенсионера МВД нашли 160 кг наркотиков на 32 млн грн

В Харькове сотрудники полиции во время серии обысков изъяли огромную партию наркотического средства “Трамадол”, сообщает “Сегодня”.

Нелегальный бизнес, по данным пресс-службы Национальной полиции, организовал 40-летний ранее судимый за продажу наркотиков мужчина вместе с 46-леним пенсионером МВД.

Подельники брали с “клиентов” 200 гривен за один грамм наркотиков, а в ходе обысков было изъято около 160 кг опасного вещества.

Полицейские провели 14 одновременных обысков в квартирах, гаражах и автомобилях подозреваемых. В данный момент подозреваемые задержаны.

Как отметили стражи порядка, изъятые наркотики на “черном рынке” стоили бы около 32 миллионов гривен.

В полиции не исключили, что в руки наркоторговцев препарат попал в результате утечки с территории одного из фармацевтических предприятий.