В США разрешили тестировать робомобили без водителя

Губернатор Аризоны Даг Дьюси подписал постановление, согласно которому разрешается проводить на территории штата тестирование самоуправляемых автомобилей без нахождения за рулём сотрудника тестирующей компании.

Единственным условием является то, что транспортные средства должны соответствовать существующему законодательству о дорожном движении, сообщает «3Dnews».

«По мере развития технологий наша политика и приоритеты должны претерпевать изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях сегодняшней экономики, – отметил Дьюси. – Это постановление охватывает новые технологии, создавая среду, поддерживающую инновации для автономных транспортных средств и ориентированную на общественную безопасность».

Аризона стала благоприятной почвой для испытаний автономных технологий, где сегодня на дорогах общего пользования тестируется более 600 самоходных автомобилей. Waymo и Intel тестируют свои автономные автомобили в Чандлере, а машины Uber и GM можно увидеть на дорогах в окрестностях Скотсдейла.

Waymo эксплуатирует полностью автономные минивэны на дорогах общего пользования и планирует открыть доступ к этим транспортным средствам для участников своей программы Early Rider. Она подала заявку с просьбой о разрешении на открытие коммерческого сервиса такси.

Дьюси подписал постановление спустя несколько дней после того, как Калифорния объявила о выдаче разрешения на испытания полностью автономных автомобилей начиная с апреля текущего года. До этого здесь было необходимым условием при тестировании автономного автомобиля присутствие водителя за рулём для страховки.

Аризона и Калифорния уже длительное время конкурируют между собой за привлечение компаний по разработке самоуправляемых автомобилей к работе у себя. В Аризоне меньше ограничительных правил, большинство этих компаний базируется в Калифорнии. С другой стороны, Калифорния требует, чтобы компании предоставляли ежегодные отчеты о количестве случаев отключения в робомобилях программного обеспечения, когда сотруднику, находящемуся в автомобиле для страховки, приходилось брать управление на себя. В Аризоне никаких отчётов о тестировании робомобилей не требуют.