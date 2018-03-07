Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения (инфографика)

Большую часть тарифа на газ для населения в Украине составляет цена природного газа, однако есть и другие составляющие. Об этом рассказали в пресс-службе “Нафтогаза”, пишет Сегодня.
Так, на данный момент структура цены природного газа для потребителей Украины – 6,95 грн за куб. м – содержит такие составляющие:
4,94 – 71% – газ как товар;
1,16 – 16,6% – НДС;
0,51 – 7,3% – распределение;
0,22 – 3,1% – транспортировка;
0,12 – 1,7% наценка.
При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.
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