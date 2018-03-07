Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 811 0

Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения (инфографика)

Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения (инфографика)

Большую часть тарифа на газ для населения в Украине составляет цена природного газа, однако есть и другие составляющие. Об этом рассказали в пресс-службе “Нафтогаза”, пишет Сегодня.

Так, на данный момент структура цены природного газа для потребителей Украины – 6,95 грн за куб. м – содержит такие составляющие:

4,94 – 71% – газ как товар;

1,16 – 16,6% – НДС;

0,51 – 7,3% – распределение;

0,22 – 3,1% – транспортировка;

0,12 – 1,7% наценка.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018