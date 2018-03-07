Microchip покупает за $8 миллиардов Microsemi

Если акционеры обеих компаний поддержат инициативу советов директоров каждой из них, то сделка завершится до конца второго квартала текущего года.

За каждую акцию Microsemi покупатель заплатит $68,78 с учётом 7% надбавки в качестве премии. Цена вопроса для Microchip составит $10,15 млрд., так как ещё придётся погасить долги Microsemi в объёме $1,8 млрд.

Определённые виды деятельности обеих компаний могут считаться взаимозаменяемыми. Каждая из них активно занимается выпуском электроники компьютерного назначения и бытовой. У Microsemi есть рынки, которые Microchip Technology недостаточно освоила. От выпуска чипов телекоммуникационного назначения и решений для аэрокосмической отрасли и обороны компания Microsemi получает 60% выручки и занимает лучшие позиции, чем её покупатель. Эти направления станут новыми точками роста Microchip. Через три года после завершения сделки Microchip рассчитывает увидеть эффект от совместной деятельности в виде дополнительных $300 млн. выручки в год.

С начала 80-х компания Microsemi расширялась в основном за счёт поглощения других. Только за последние 10 лет она купила 15 компаний, включая PMC-Sierra (2016), Vitesse Semiconductor (2015), часть компании Maxim Integrated Products (2012), Zarlink Semiconductor (2011) и Actel Corp (2010). В дальнейшем её бизнес растворится в деятельности Microchip.