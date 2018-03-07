Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 968 0

Toyota прекратит продажу своих дизельных авто в Европе

Toyota прекратит продажу своих дизельных авто в Европе

Компания Toyota намерена до конца 2018 года отказаться от продажи в Европе своих дизельных автомобилей, кроме коммерческих.

Toyota заявила, что отказ от дизельного топлива объясняется “сильным потребительским спросом” на гибридные версии автомобилей, пишет Engadget.

По словам представителей Toyota, около 41 процента автомобилей, проданных через европейский филиал, были гибридными моделями, а дизель представлял “меньше 10 процентов”. Таким образом, отказ от дизельных моторов – это, скорее, прагматичный шаг.

Отказ от дизельных моторов будет проходить постепенно. Одним из первых прекратят продажи хэтчбека Toyota Auris с дизельным двигателем. Гибридная версия автомобиля продается значительно лучше версии на “тяжелом топливе”.

При этом компания сообщила, что будет поддерживать дизельные коммерческие автомобили, такие как грузовик Hilux, внедорожник Land Cruiser и фургон Proace, чтобы “удовлетворить потребности клиентов”.

Добавим, что в декабре 2017 года руководство Toyota сообщало о намерении ориентировочно до 2025 года полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными силовыми установками. Компания планирует сконцентрироваться только на продаже автомобилей, использующих электрические, в том числе гибридные двигатели.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018