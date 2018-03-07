Toyota прекратит продажу своих дизельных авто в Европе

Компания Toyota намерена до конца 2018 года отказаться от продажи в Европе своих дизельных автомобилей, кроме коммерческих.
Toyota заявила, что отказ от дизельного топлива объясняется “сильным потребительским спросом” на гибридные версии автомобилей, пишет Engadget.
По словам представителей Toyota, около 41 процента автомобилей, проданных через европейский филиал, были гибридными моделями, а дизель представлял “меньше 10 процентов”. Таким образом, отказ от дизельных моторов – это, скорее, прагматичный шаг.
Отказ от дизельных моторов будет проходить постепенно. Одним из первых прекратят продажи хэтчбека Toyota Auris с дизельным двигателем. Гибридная версия автомобиля продается значительно лучше версии на “тяжелом топливе”.
При этом компания сообщила, что будет поддерживать дизельные коммерческие автомобили, такие как грузовик Hilux, внедорожник Land Cruiser и фургон Proace, чтобы “удовлетворить потребности клиентов”.
Добавим, что в декабре 2017 года руководство Toyota сообщало о намерении ориентировочно до 2025 года полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными силовыми установками. Компания планирует сконцентрироваться только на продаже автомобилей, использующих электрические, в том числе гибридные двигатели.
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