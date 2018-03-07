В Европарламенте заявили о необходимости сократить газовую зависимость от РФ

Решение “Газпрома” не поставлять Украине газ, а также его намерение расторгнуть контракты с “Нафтогазом” должны подтолкнуть Евросоюз к сокращению зависимости от российского газа и нефти. Такое мнение высказали председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер в совместном заявлении, опубликованном 6 марта.

Три евродепутата, представляющие фракцию Европейской народной партии, назвали последние действия “Газпрома” еще одним “доказательством инструментализации поставок газа Российской Федерацией как политического инструмента давления, что может иметь влияние на энергетическую безопасность ЕС”.

Они выразили обеспокоенность в связи с этим газовым спором, при этом приветствуют готовность Еврокомиссии к посреднической роли в нем. Европарламентарии призвали все стороны как можно скорее начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-РФ и “добросовестно участвовать в этих дискуссиях с целью преодоления напряженной ситуации”.