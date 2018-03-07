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Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года - проект закона

Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года - проект закона

Власти подтвердили свои намерения ввести с 2019 года накопительные пенсии. Как сообщили нам в профильном парламентском комитете, на своем заседании он рекомендовал принять законопроект №6677 в первом чтении и за основу.

Документ вносит кардинальные изменения в закон о пенсстраховании, например, внебюджетный Накопительный пенсфонд (НФ, пока не действует) планируют заменить на негосударственные пенсфонды, но под контролем Пенсфонда Украины, пишет Сегодня.

Проектом закона планируется, что с 1 января 2019 года все работающие по найму и частные предприниматели моложе 35 лет будут обязаны ежемесячно отчислять 2% своей зарплаты на личные пенссчета с ежегодным увеличением на 1% в год до 7% к 2024 году. Те, кому исполнилось более 35 лет, могут принимать добровольное участие в накопительной системе. В виде компенсации обещают уменьшить налог на доходы физлиц с 18% до 15% и отменить “военный” налог 1,5%. Но в итоге налоги и отчисления к 2024 году составят 22%.

Накопленные пенсионные сбережения можно наследовать и использовать полностью или частично до наступления пенсионного возраста для лечения тяжелых заболеваний, в сложных жизненных ситуациях, для оплаты образования детей, покупки недвижимости. Естественно, что в будущем это уменьшит размер пенсии.

Если закон примут, то первые массовые выплаты накопительных пенсий начнутся с 2043 года, когда нынешним 35-летним будет по 60, при условии, что к тому времени власти не повысят пенсвозраст. Комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсобеспечения рекомендовал депутатам принять законопроект за основу и доработать ко второму чтению. Но в комитете пока не знают, когда его вынесут на рассмотрение в сессионный зал.

По материалам Сегодня
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