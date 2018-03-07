Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте

В ближайшее время факторы для украинской валюты будут благоприятными, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
В марте сохранятся благоприятные факторы для укрепления гривны. Ранее она упала под влиянием сезонных факторов.
“Гривна укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что раньше она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальным показателям”, – рассказал Сергей Фурса.
По его словам, в первую очередь на падение гривны повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что привело к тому, что гривна значительно укрепилась. Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не отразятся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта. “Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривны, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятны”, – отметил экономист.
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