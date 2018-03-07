Электрокар на основе концепта Volkswagen I.D. Vizzion выйдет к 2022 году

Концерн Volkswagen, как и было обещано, приурочил к Международному автомобильному салону в Женеве (Geneva International Motor Show 2018) презентацию очередного полностью электрического концепта — модели I.D. Vizzion.

Седан станет топовым представителем семейства I.D. Коммерческий автомобиль на основе представленного концепта, как обещает Volkswagen, увидит свет не позднее 2022 года.

Основой автомобиля служит фирменная платформа VW Modular Electric Drive (MEB). Предполагается использование двух электрических моторов: мощность фронтального составит 75 кВт, заднего — 150 кВт. Таким образом, будет реализована система полного привода.

Суммарная мощность силовой установки составит около 306 лошадиных сил. Автомобиль сможет развивать скорость до 180 км/ч.

Питание обеспечит блок аккумуляторов, расположенный в области днища. Его ёмкость заявлена на уровне 111 кВт·ч. Одной зарядки, как утверждается, будет достаточно для преодоления до 650 км пути.

Футуристический салон сможет удовлетворять самые разные потребности пассажиров. Он может использоваться в качестве развлекательного пространства, комнаты отдыха или офиса на колёсах.

Концепт I.D. Vizzion спроектирован с прицелом на самоуправление. Предполагается, что в перспективе такие автомобили смогут двигаться полностью автономно на протяжении всей поездки — от начала и до конца. Это означает, что такому транспорту не нужны ни рулевое колесо, ни педали. Впрочем, поначалу от этих узлов Volkswagen отказываться не будет.