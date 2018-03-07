Электрокар на основе концепта Volkswagen I.D. Vizzion выйдет к 2022 году

Концерн Volkswagen, как и было обещано, приурочил к Международному автомобильному салону в Женеве (Geneva International Motor Show 2018) презентацию очередного полностью электрического концепта — модели I.D. Vizzion.
Седан станет топовым представителем семейства I.D. Коммерческий автомобиль на основе представленного концепта, как обещает Volkswagen, увидит свет не позднее 2022 года.
Основой автомобиля служит фирменная платформа VW Modular Electric Drive (MEB). Предполагается использование двух электрических моторов: мощность фронтального составит 75 кВт, заднего — 150 кВт. Таким образом, будет реализована система полного привода.
Суммарная мощность силовой установки составит около 306 лошадиных сил. Автомобиль сможет развивать скорость до 180 км/ч.
Питание обеспечит блок аккумуляторов, расположенный в области днища. Его ёмкость заявлена на уровне 111 кВт·ч. Одной зарядки, как утверждается, будет достаточно для преодоления до 650 км пути.
Футуристический салон сможет удовлетворять самые разные потребности пассажиров. Он может использоваться в качестве развлекательного пространства, комнаты отдыха или офиса на колёсах.
Концепт I.D. Vizzion спроектирован с прицелом на самоуправление. Предполагается, что в перспективе такие автомобили смогут двигаться полностью автономно на протяжении всей поездки — от начала и до конца. Это означает, что такому транспорту не нужны ни рулевое колесо, ни педали. Впрочем, поначалу от этих узлов Volkswagen отказываться не будет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: мы делаем реформы не для МВФВчера, 15:00 - 1526 29
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 9770 19
С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — ВитренкоВчера, 11:00 - 1747 18
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 4452 14
Украинцам объяснили, когда могут снизить тарифы на электроэнергиюВчера, 14:00 - 2783 9
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 9770 19
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 4452 14
Мировой сахарный гигант приостановил украинский заводВчера, 13:30 - 3517 7
Украинцам объяснили, когда могут снизить тарифы на электроэнергиюВчера, 14:00 - 2783 9
Назван лучший автомобиль года в ЕвропеВчера, 11:15 - 2442 2
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Вчера, 10:50 - 529
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссоверПозавчера, 15:10 - 8517
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1356 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2799
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 7018 13
Швейцарці на референдумі висловилися за подальшу сплату...Обговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів