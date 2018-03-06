Передовой инструмент поможет в проведении фундаментальных исследований в астрономии

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что в центре Параналь на севере Чили успешно выполнены первые наблюдения с новым приёмником MATISSE на Очень Большом Телескопе-Интерферометре (VLTI).
Система MATISSE (Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment) — это многоапертурный спектроскопический экспериментальный приёмник среднего инфракрасного диапазона. На сегодняшний день данный инструмент является самым мощным в своём классе.
Инструмент функционирует на длинах волн между видимым и микроволновым диапазонами электромагнитного спектра — от 3 до 13 микрометров.
Приёмник способен работать с несколькими телескопами одновременно, получая благодаря волновой природе света в этом режиме более детальные изображения космических объектов, чем те, которые получаются с любым из существующих или проектируемых индивидуальных телескопов.
«MATISSE осуществляет сложение световых потоков от астрономического объекта, комбинируя сигналы от отдельных телескопов, в результате чего получается интерферомерическая картина, содержащая информацию, из которой может быть реконструировано изображение», — сообщает ESO.
Ожидается, что MATISSE внесёт вклад в некоторые области фундаментальных исследований в астрономии, в частности, в изучение внутренних областей протопланетных дисков вокруг молодых звёзд, исследование звёзд на различных стадиях их существования, изучение окрестностей сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик.
С новым приёмником уже выполнены наблюдения красного сверхгиганта Бетельгейзе. Проделанная работа — большой шаг на пути построения следующего поколения оптических и инфракрасных интерферометров, которые позволят астрономам получать интерферометрические изображения с высоким разрешением в более широком диапазоне длин волн.
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