Передовой инструмент поможет в проведении фундаментальных исследований в астрономии

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что в центре Параналь на севере Чили успешно выполнены первые наблюдения с новым приёмником MATISSE на Очень Большом Телескопе-Интерферометре (VLTI).

Система MATISSE (Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment) — это многоапертурный спектроскопический экспериментальный приёмник среднего инфракрасного диапазона. На сегодняшний день данный инструмент является самым мощным в своём классе.

Инструмент функционирует на длинах волн между видимым и микроволновым диапазонами электромагнитного спектра — от 3 до 13 микрометров.

Приёмник способен работать с несколькими телескопами одновременно, получая благодаря волновой природе света в этом режиме более детальные изображения космических объектов, чем те, которые получаются с любым из существующих или проектируемых индивидуальных телескопов.

«MATISSE осуществляет сложение световых потоков от астрономического объекта, комбинируя сигналы от отдельных телескопов, в результате чего получается интерферомерическая картина, содержащая информацию, из которой может быть реконструировано изображение», — сообщает ESO.

Ожидается, что MATISSE внесёт вклад в некоторые области фундаментальных исследований в астрономии, в частности, в изучение внутренних областей протопланетных дисков вокруг молодых звёзд, исследование звёзд на различных стадиях их существования, изучение окрестностей сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик.

С новым приёмником уже выполнены наблюдения красного сверхгиганта Бетельгейзе. Проделанная работа — большой шаг на пути построения следующего поколения оптических и инфракрасных интерферометров, которые позволят астрономам получать интерферометрические изображения с высоким разрешением в более широком диапазоне длин волн.