Выпущен золотой iPhone X с ракетой (фото)

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил новую модификацию нового флагманского смартфона Apple.
Новый вариант iPhone X с названием Putin Ultimatum создан по мотивам недавнего послания Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.
Тогда Путин представил новую крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой, для которой президент попросил придумать название. Caviar решила предложить свой вариант – Ультиматум. В отделке iPhone X Putin Ultimatum используется композитный камень Космос, закаленный титан и элементы, покрытые золотом.
Всё это формирует изображение летящей ракеты, оставляющей позади себя золотой след. Также корпус украшает объемный портрет Путина с двойным золотым покрытием. Модель iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена ограниченным тиражом из 99 экземпляров.
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