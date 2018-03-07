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Военных США хотят погружать в анабиоз

Военных США хотят погружать в анабиоз

Агентство DARPA инициировало проект Biostasis, в рамках которого ученые намерены разработать методику спасения жизней раненых в бою солдат. Их целью является увеличение продолжительности так называемого “золотого часа” – времени после травмы, когда медицинское вмешательство наиболее эффективно.

На поле боя существуют определенные трудности с транспортировкой раненых и наличием необходимого медицинского оборудования. Поэтому ученые предлагают найти способ замедлить биологические процессы раненого. DARPA рассматривает различные варианты введения человека в стазис, в том числе с помощью химических составов.

Процесс не должен вредить организму и одновременно являться обратимым — раненый должен вернуться в нормальное состояние. Отмечается, что речь идет не только о продлении «золотого часа», но и минимизации негативных последствий при отложенном лечении (например, появление инвалидности). Проект рассчитан на пять лет.

По материалам bigmir.net
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