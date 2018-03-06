Мировой сахарный гигант приостановил украинский завод

Британская компания ED&F Man, одна из крупнейших в мире по торговле сахаром, решила временно остановить работу Засельского сахарного завода в Николаевской области, опасаясь возникновение избытка сахара на украинском рынке в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При этом сельскохозяйственное подразделение компании переориентируется на более выгодные сегодня ротационные культуры, такие как бобовые, отметили в ED&F Man.

“Мы постоянно следим за рынком, и когда сахарные прогнозы укажут на усиление местного рынка, мы вернемся к выращиванию сахарной свеклы и возобновим работу сахарного завода”, – отметил региональный менеджер ED&F Man Ukraine Игорь Бучацкий.

Справка Finance.ua:

ED&F Man основана в 1783 году Джеймсом Маном в Лондоне.

Является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания, сахара, специй, кормов для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств более чем в 60 странах мира.

ED&F Man поставляет или обрабатывает серый и белый сахар в более чем 40 странах мира.