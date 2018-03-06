НАБУ провело обыски в офисе "Селидовуголь" в деле о злоупотреблениях на тендерах

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в офисе государственного предприятия “Селидовуголь” в деле о злоупотреблениях на тендерах, передает портал “Слово и дело” со ссылкой на решение суда.
Сообщается, что обыски прошли еще месяц назад. В ходе следственных действий сыщики осмотрели ноутбук директора по МТС, транспорту, маркетингу, тендерным закупкам и сбыту продукции “Селидовуголь” Сергея Андрейченко. На нем они обнаружили информацию по ключевым словам “Контест систем” и “Техпром”.
Кроме того, НАБУ осмотрело компьютер главного бухгалтера и обнаружило информацию по ключевым словам “Донэнергоэкспорт” и “Триалтрейд”. Данные компании фигурируют в расследовании. Также сообщается, что НАБУ скопировало информацию с мобильных телефонов временно и. о. гендиректора “Селидовуголь” Сергея Пахомова и главного бухгалтера. Суд также вынес решение об аресте ноутбука, жесткого диска и информации с телефонов чиновников предприятия. Отметим, в этом деле также фигурирует бизнесмен Виталий Карпачев.
НАБУ активно интересуется компаниями, которые выигрывают тендеры на сотни миллионов гривен. В частности, Соломенский районный суд Киева дал сыщикам доступ к счетам и имуществу ряда компаний, которые получали средства от победителей тендеров ГП “Селидовуголь”. Именно эти четыре компании сейчас ассоциируют с именем Виталия Кропачева, которого СМИ называют новым “контролером” государственного угольного сектора.
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