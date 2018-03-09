Цена проезда по концессионной дороге не должна превышать 10 евроцентов - Новак

В Украине стоимость проезда по концессионной дороге не должна превышать 10 евроцентов.
Об этом рассказал и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог (“Укравтодор”) Славомир Новак.
“Конечно же, в Украине проезд будет дешевле, чем в ЕС. В Евросоюзе стоимость проезда варьируется от 10 до 30 евроцентов. Я считаю, что в Украине стоимость проезда по концессионной дороге не должна быть выше, чем 10 евроцентов”, – рассказал Новак.
Он отметил, что для подписания договора с частным инвестором на строительство концессионной дороги Краковец – Львов необходимо изменить основы развития таких проектов, провести изменения в законодательство по концессиям.
“Мы предложили изменения. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта принял от нас проект с необходимыми изменениями. Как известно, 27 февраля этот закон был принят Верховной Радой 233 голосами. К примеру, мы прописали в изменениях необходимый механизм государственных компенсаций частному инвестору в случае, если не будет обеспечен минимально необходимый трафик движения автомобилей, который бы позволил инвестору окупить свои затраты. Без гарантии такой компенсации в концессионный проект не зайдет ни один частный инвестор. После принятия этого законопроекта мы готовы оглашать конкурс по поиску концессионера. Будем проводить переговоры. Концессия – это всегда переговоры, а не тендер”, – сообщил он.
При этом Новак не готов утверждать, что второй концессионной дорогой будет трасса Белая Церковь – Киев.
“Я пока не готов утверждать это. Есть еще несколько других проектов концессионных дорог, которые мы должны оценить. К примеру, строительство возле Львова параллельной дороги трассы Киев – Чоп. Что касается трассы Белая Церковь – Киев, то ее преимуществом является большая интенсивность движения. Поэтому этот проект может быть интересным для концессионера”, – рассказал Новак.
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