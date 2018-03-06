SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая успешно вывела испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.
Об этом компания сообщила в Twitter.
Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX отложила его, чтобы “провести дополнительные тесты системы герметизации главного обтекателя”.
Hispasat стал крупнейшим геостационарным спутником, который когда-либо запускала SpaceX.
Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки.
Спутник, произведенный американской компанией SSL на заказ испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.
22 февраля компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, на борту которого находились первые спутники для глобального интернета.
В целом система будет состоять из почти 12 тысяч спутников массой в несколько сотен килограммов, разделенных на две группы. Одна из них будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров.
Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.
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