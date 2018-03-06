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У "Укравтодора" на втором этапе децентрализации останется 30 тыс. км дорог, - Новак

У "Укравтодора" на втором этапе децентрализации останется 30 тыс. км дорог, - Новак

В Государственном агентстве автомобильных дорог (“Укравтодор”) заявили, что в результате второго этапа децентрализации на государственном уровне в ведении агентства останется 30 тыс. км дорог.

Об этом сообщил и.о. “Укравтодора” Славомир Новак.

“Мы планируем передать еще около 20 тысяч километров дорог. В результате на государственном уровне в ведении “Укравтодора” останется 30 тысяч километров дорог. Мы подготовим эту реформу. Но это будет политическое решение. У меня был разговор с премьер-министром Владимиром Гройсманом, – ред.) – он готов поддержать эту реформу. Но все будет происходить постепенно. Не сразу Рим строился”, – рассказал он.

При этом он подчеркнул, что для того чтобы эффективно заработал первый этап децентрализации, нужны 2018 и 2019 год. После этого, по мнению Новака, с 2020 года можно начинать второй этап децентрализации. По его словам, агентство передаст средства на содержание этих дорог. “Мы должны передать и средства на содержание этих дорог. В 2018 году в рамках Дорожного фонда 35% средств будет направляться на дороги местного значения, то есть на дороги, которые переданы на областной уровень в рамках первого этапа децентрализации. Ежегодно объем этих средств будет расти. Ведь в этом году в Дорожный фонд направляется только 50% от уплаты акцизного сбора на топливо. В следующем году этот показатель составит 75%, а в 2020 году – 100%. Соответственно, и объем самого фонда, и объем средств на местные дороги будет увеличиваться”, – заявил Новак.

По материалам РБК-Украина
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