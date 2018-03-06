Минфин утвердил 78% бюджетных программ

Из 481 паспортов бюджетных программ, требующих утверждения в текущем году, уже утверждены приказами 374 паспорта бюджетных программ, — соответствующую информацию о состоянии утверждении паспортов бюджетных программ на 02.03.2018 предоставляет Министерство финансов.
«То есть, доля утвержденных паспортов в общем количестве бюджетных программ, по которым составляются паспорта, составляет 78%. В то же время, пока не представленными в Минфин и не утвержденными остаются 107 паспортов бюджетных программ (22%)», — говорится в сообщении министерства.
Минфин подчеркивает необходимость своевременного утверждении паспортов бюджетных программ. Ведь распорядители бюджетных средств, которые не представили бюджетные паспорта в надлежащем виде в срок, не получат финансирование в соответствии с законом.
«Министерство финансов и в дальнейшем будет информировать общественность обо всех этапах бюджетного процесса и, в частности, о состоянии представления и утверждения бюджетных паспортов», — добавляют в ведомстве.
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