Назван средний срок службы техники Apple

Средний срок использования гаджетов Apple превысил четыре года.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на расчеты аналитика компании Asymco Горация Дедье.
Согласно расчетам, средний срок службы гаджетов компании составляет около 4 лет и 3 месяцев. Тогда как в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.
Чтобы рассчитать эту цифру, аналитик вычислил из общего количества проданных гаджетов (2,05 миллиарда) количество используемых на сегодняшний день (1,3 миллиарда). Так выяснилось, что около 750 миллионов устройств уже не используются.
Полученные данные свидетельствуют о том, что потребители меняют свои гаджеты реже, чем обновляется рынок.
Кроме того, пользователи техники Apple довольны ею и неохотно расстаются со старыми смартфонами и ноутбуками.
В расчетах аналитика Asymco учитывались смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac, умные часы Apple Watch и плееры iPod touch.
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