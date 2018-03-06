Украина в 2018 году может подать заявку на вступление в НАТО

Украина в этом году должна подать заявку для вступления в НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я думаю, что это только вопрос времени. Может несколько месяцев, до саммита Альянса мы это должны сделать», – заявила она в эфире телеканала Еспресо.TV.

Как ранее сообщалось, заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Роуз Геттемюллер рассказала, что Украина имеет важные отличия от других стран, которые стремятся стать членом НАТО.

Во время своего выступления Геттемюллер заявила, что в 2018 году исполняется 10 лет, как Украина получила отказ в предоставлении Плана действий касательно членства в Альянсе (ПДЧ). Однако НАТО не отрицает того, что наша страна может получить ПДЧ. С 2008 года ситуация изменилась. Осталось лишь 4 страны, которые хотят стать частью военного объединения – Босния и Герцеговина, Македония, Украина и Грузия.