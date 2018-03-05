Трамп назвал условие отмены пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп может отказаться от введения пошлин на сталь и алюминий для Канады и Мексики в том случае, если будет подписано Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Об этом он написал на своей странице в Twitter. “Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас обсуждается, было плохой сделкой для США.

Пошлины на сталь и алюминий будут отменены, только если будет подписано новое и справедливое соглашение о NAFTA”, – заявил Трамп.

По его словам, Канада “лучше относится” к американским фермерам. В свою очередь Мексика должна прилагать больше усилий, чтобы остановить наркотрафик в США. “Они не сделали то, что должны были сделать”, – заметил президент США. Напомним, 1 марта 2018 года Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия, а соответствующий указ подпишет на следующей неделе. Об этом Трамп заявил в Белом доме на встрече с представителями крупнейших металлургических компаний