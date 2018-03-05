Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 265 0

Трамп назвал условие отмены пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики

Трамп назвал условие отмены пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп может отказаться от введения пошлин на сталь и алюминий для Канады и Мексики в том случае, если будет подписано Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Об этом он написал на своей странице в Twitter. “Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас обсуждается, было плохой сделкой для США.

Пошлины на сталь и алюминий будут отменены, только если будет подписано новое и справедливое соглашение о NAFTA”, – заявил Трамп.

По его словам, Канада “лучше относится” к американским фермерам. В свою очередь Мексика должна прилагать больше усилий, чтобы остановить наркотрафик в США. “Они не сделали то, что должны были сделать”, – заметил президент США. Напомним, 1 марта 2018 года Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия, а соответствующий указ подпишет на следующей неделе. Об этом Трамп заявил в Белом доме на встрече с представителями крупнейших металлургических компаний

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018