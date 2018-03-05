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Кравцов рассказал, что, кроме тепловозов, получат в Украине от сделки с General Electric (видео)

Кравцов рассказал, что, кроме тепловозов, получат в Украине от сделки с General Electric (видео)

К концу этого года в «Укрзализныце» планируют получить 30 новых тепловозов General Electric (GE).

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» заявил Евгений Кравцов, и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця».
«Учитывая то, что будем иметь экономию по топливу – около 20-25%, значительную экономию при использовании масел – до 70% по сравнению с нашими текущими нормами, и значительно длиннее сроки эксплуатации между ремонтами, то ожидаем значительных результатов по повышению экономической эффективности работы новой техники, – говорит Кравцов. – Сегодня испытываем проблемы, когда техника часто выходит из строя, и мы не можем в некоторых случаях выполнить заказ некоторых клиентов. Как вы понимаете – это убытки и для нас, и для клиентов».
По его словам важно получить локомотивы осенью, так как именно на этот период приходится пиковая нагрузка.

Первый этап сделки финансируется Укрэксимбанком совместно с Citibank. Следующий этап предусматривает совместное производство с GE.

Как рассказал Кравцов, GE сейчас завершает переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом. По ожиданиям и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця», в процессе и строительства, и последующей эксплуатации будут активно привлекаться и другие предприятия в Украине.

Кроме того, когда украинские предприятия будут сертифицированы и допущены GE к поставке запчастей и элементов систем локомотивов – они получают доступ не только к украинскому заказу, но и к глобальному рынку заказов General Electric.

По материалам Фінансовий тиждень
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