Школы должны принимать в первый класс детей, живущих рядом — Минобразования

Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности. Об этом говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

“Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы. В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания”, — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, документом гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе, но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу при наличии там свободного места.

Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти.

“Итак, понятие “конкурс в первый класс”, которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое”, — подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении.

В то же время, в случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке.