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Два пика: в Украине показали, как менялся размер зарплаты в долларах (инфографика)

Два пика: в Украине показали, как менялся размер зарплаты в долларах (инфографика)

В Украине средняя зарплата в долларах по состоянию на январь 2018 года составила $273.

Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

“За всю историю независимости было два пиковых значения средней зарплаты в долларах: в декабре 2007 года ($331) и в декабре 2013 года ($436)”, – заявил Компаниец.

По его словам, действия России, решения и бездействие правительства, а также Национального банка Украины в 2015 году вернули официальные долларовые доходы украинцев на уровень 2006 года.

Компаниец также акцентирует внимание на том, что увеличение минимальной зарплаты с 1 января 2017 года существенно подняло официальные доходы населения.

По материалам Обозреватель
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