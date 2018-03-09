Переход на летнее время 2018: когда ждать

Переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в 3 часа ночи 25 марта (воскресенье) 2018 года. В ночь с субботы (24 марта) на воскресенье (25 марта) украинцы передвинут стрелки часов на час вперед.
Об этом сообщает “Сегодня”.
Таким образом, в воскресенье, 25 марта, украинцам придется спать на час меньше.
Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.
Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос.
У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ученые предложили искать внеземные цивилизации по космическому мусору22 ч. назад - 944 5
К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук14 ч. назад - 1028 4
В Сингапуре начали разработку дронов с пулеметами23 ч. назад - 692 4
МВФ: цены на газ - главный приоритет15 ч. назад - 2813 4
В 2017 году суды вынесли решения по 1692 коррупционным делам16 ч. назад - 291 3
МВФ: цены на газ - главный приоритет15 ч. назад - 2813 4
Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги (инфографика)11 ч. назад - 2763
Бывший главный экономист МВФ: Bitcoin подешевеет до 100 долларов7 ч. назад - 1615 2
Переход на летнее время 2018: когда ждать5 ч. назад - 1448
К 2020 году потребление газа должно сократиться еще на 5 миллиардов кубов - Савчук14 ч. назад - 1028 4
Ученым удалось "перепрограммировать" нейроны мозга8 ч. назад - 820
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)06.03.2018, 10:50 - 960
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9470
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1837 3
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 3148
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Быстрый зароботокВакансії
Колишній головний економіст МВФ: Bitcoin подешевшає до...Обговорення статей