Переход на летнее время 2018: когда ждать

Переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в 3 часа ночи 25 марта (воскресенье) 2018 года. В ночь с субботы (24 марта) на воскресенье (25 марта) украинцы передвинут стрелки часов на час вперед.

Об этом сообщает “Сегодня”.

Таким образом, в воскресенье, 25 марта, украинцам придется спать на час меньше.

Стоит отметить, что переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Ранее считалось, что Украина последний раз переведет часы в 2012 году и останется во втором часовом поясе, но правительство не рассматривало этот вопрос.

У медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время, в первую очередь касающихся негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому сезонный перевод часов в некоторых странах отменен.