"Нибулон" спустил на воду первую баржу длиной более 100 метров

На верфи ООО СП “Нибулон” состоялся спуск на воду первого несамоходного судна компании, рассчитанного на перевозку 5 тыс. т грузов. Длина баржи проекта В5000 составляет 101 м, передает ЦТС.

“Спуск судна должен был состояться немного раньше, но в связи со сложными погодными условиями пришлось перенести это событие”, – рассказали в компании.

Отмечается, что ранее таких судов компания еще не строила.

“Нибулон” спустит на воду 6 новых судов до конца года

“Нибулон” намерен строить на своей верфи в 2018 году девять судов различных типов, шесть из них планируют спустить на воду до конца года, а три – только начать строить. В настоящее время на судостроительном заводе продолжается строительство второго судна проекта В5000, которое будет спущено на воду в апреле. Всего на верфи планируют до 2022 года построить 24 баржи проекта В5000.