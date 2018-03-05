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"Нибулон" спустил на воду первую баржу длиной более 100 метров

"Нибулон" спустил на воду первую баржу длиной более 100 метров

На верфи ООО СП “Нибулон” состоялся спуск на воду первого несамоходного судна компании, рассчитанного на перевозку 5 тыс. т грузов. Длина баржи проекта В5000 составляет 101 м, передает ЦТС.

“Спуск судна должен был состояться немного раньше, но в связи со сложными погодными условиями пришлось перенести это событие”, – рассказали в компании.

Отмечается, что ранее таких судов компания еще не строила.

“Нибулон” спустит на воду 6 новых судов до конца года

“Нибулон” намерен строить на своей верфи в 2018 году девять судов различных типов, шесть из них планируют спустить на воду до конца года, а три – только начать строить. В настоящее время на судостроительном заводе продолжается строительство второго судна проекта В5000, которое будет спущено на воду в апреле. Всего на верфи планируют до 2022 года построить 24 баржи проекта В5000.

По материалам УБР
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