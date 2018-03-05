С сегодняшнего дня украинцы могут покупать билеты на поезда в Польшу онлайн

С 5 марта украинцы смогут покупать билеты онлайн на два международных поезда, следующих из Одессы и Ковеля до Перемышля и Хелма (Польша). Об этом в Facebook сообщил и.о. главы ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
“Вводим онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса — Перемышль и № 753/754 киев — Ковель – Хелм. Опция доступна с 5 марта”, — сообщил Кравцов.
Как уточнил он, такая услуга является удобной и популярной среди пассажиров, ведь по статистике пассажиры покупают более 40% билетов через интернет.
“К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы имеем четкую цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении”, — добавил глава “Укрзализныци”.
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