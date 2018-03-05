Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 392 0

Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде

Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде

Глава НАК “Нафтогаз Украины” собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 миллиардов гривен за нарушение таможенных правил.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.

НАК “Нафтогаз Украины” собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе”, — заявили в пресс-службе.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан за то, что “Нафтогаз” не предоставил необходимый пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018