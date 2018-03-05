Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде

Глава НАК “Нафтогаз Украины” собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 миллиардов гривен за нарушение таможенных правил.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.
“НАК “Нафтогаз Украины” собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе”, — заявили в пресс-службе.
Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.
По официальной версии, штраф был выписан за то, что “Нафтогаз” не предоставил необходимый пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Транзиту газа в ЕС через Украину до расторжения контракта Газпрома и Нафтогаза ничто не угрожает - Минэнерго РФ13 ч. назад - 1613 31
"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов8 ч. назад - 3866 15
Подсчитано, за сколько лет Украина сможет создать ракету наподобие Falcon HeavyВчера, 22:00 - 5047 11
Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами – экс-менеджер Приватбанка6 ч. назад - 49114 9
Автогаз пробил дно: стоимость топлива упала ниже психологической отметки10 ч. назад - 3189 7
Пользователи Приват24 сильно рискуют своими деньгами – экс-менеджер Приватбанка6 ч. назад - 49114 9
"Газпром" официально уведомил Украину о начале расторжения газовых контрактов8 ч. назад - 3866 15
В Нацбанке рассказали, что изменит законопроект "О валюте"12 ч. назад - 3450
Украинцам готовят автоматическое доначисление стажа9 ч. назад - 3434
ЕИБ нашел город в Украине, где коммунальный транспорт на 100% электрический15 ч. назад - 3304 1
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер8 ч. назад - 5010
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронамиВчера, 15:10 - 938 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2413
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6511 13
Microsoft разработала VR-трость для слепых25.02.2018, 15:10 - 639
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Міллер: Газпром "негайно" розпочинає процедуру...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші