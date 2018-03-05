Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде

Глава НАК “Нафтогаз Украины” собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 миллиардов гривен за нарушение таможенных правил.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.

“НАК “Нафтогаз Украины” собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе”, — заявили в пресс-службе.

Напомним, Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

По официальной версии, штраф был выписан за то, что “Нафтогаз” не предоставил необходимый пакет документов для растаможки поставок российского газа в 2015 году, нарушив таким образом таможенные правила.