Украина за неделю потребила почти в 10 раз больше угля

Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились на 111,7 тысяч тонн или на 6,5%. По сравнению с предыдущей неделей Украина потребила почти в 10 раз больше угля. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
В частности, по состоянию на 5 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 601,9 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 26 февраля уровень запасов достигал 1 млн 713,6 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы уменьшились на 111,7 тысяч тонн или 6,5%.
Обратим внимание, за предыдущую неделю динамика уменьшения запасов была меньше. В частности, за период с 19 по 26 февраля запасы уменьшились на 12,2 тысяч тонн. Таким образом Украина на прошлой неделе потребила в 9,2 раза больше угля.
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