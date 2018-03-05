В Украине вступил в силу закон о кредитном реестре НБУ

4 марта вступил в силу закон о “О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствовании процессов управления кредитными рисками банков”.

Текст документа накануне, 3 марта, был опубликован в парламентском издании “Голос Украины”.

Закон вступил в силу в день, следующий за днем его опубликования, и начнет действовать спустя два месяца с момента его вступления в силу. Однако некоторые его положения вводятся в действие позже.

В частности, положение об обязанности банков предоставлять в кредитный реестр НБУ информацию о совершенных ими кредитных операциях – оно будет действовать с 1 апреля текущего года.

Положение об информации, которая будет подаваться в кредитный реестр, и доступа к ней – через шесть месяцев со дня вступления закона в силу, но не позднее 31 декабря 2018 года.

Положение об использовании банками информации из кредитного реестра для оценки кредитного риска – с 1 января следующего года.

Закон предусматривает, что НБУ сможет создать централизованный кредитный реестр по кредитам, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Банки с 1 апреля 2018 года (Фонд гарантирования вкладов физических лиц – с 1 июля) должны будут предоставлять информацию в такой реестр. Позже на них также будет накладываться обязанность сообщать клиенту о такой передаче, который, в свою очередь, получит право доступа к информации о себе в кредитном реестре и право требовать внесения изменений в нее в случае несогласия с ее содержанием.

В зависимости от объема задолженности заемщика перед банком, Нацбанк должен бесплатно предоставлять банкам информацию из кредитного реестра. Предполагается, что банки должны будут учитывать ее при оценке клиента с 2019 года.