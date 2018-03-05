Стоимость нефти растет на сообщениях о приостановке добычи на крупнейшем месторождении Ливии

Мировые цены на нефть в понедельник, 5 марта, растут на сообщениях о приостановке добычи сырья на крупнейшем месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:28 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% – до 64,61 долларов за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,36% – до 61,47 доллара за баррель.

Добыча “черного золота” на месторождении “Шарара” в Ливии приостановлена с воскресенья, 4 марта, в связи с закрытием трубопровода, поставляющего сырье к терминалу НПЗ в городе Эз-Завия, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. При этом причины и сроки закрытия трубопровода не указываются.

“Цены на нефть реагируют на ситуацию с поставками из-за приостановки добычи в Ливии. Ожидалось, что геополитические риски в Ливии уменьшились, однако это оказалось ошибочным. Даже если добыча на месторождении “Шарара” возобновится, риск еще одной приостановки останется”, – цитирует агентство главного экономиста государственной Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами.

В то же время инвесторы ждут новостей с ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая проходит 5-9 марта. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи назвал главной целью встречи ОПЕК с производителями сланцевой нефти США сравнение планов и прогнозов по рынку нефти, но о присоединении американских “сланцевиков” к Венскому соглашению о сокращении нефтедобычи речь не идет.