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Курс биткоина немного снизился перед новой неделей

Курс биткоина немного снизился перед новой неделей

Курс биткоина 4 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой упал на 1%.

Курс покупки Bitcoin к доллару в воскресенье, 4 марта, на двух основных по объему торгов биржах составил:

Американская биржа Poloniex – $11 230.00 (-1,12%)

Американская биржа Bitfinex – $11 224.00 (-1,20%)

По данным издания, курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой ($11 357.50) упал на 1,12%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 17 614 771 доллар на 1552 биткоина.

В начале февраля биткоин пережил значительное падение курса ниже $6 000. До конца февраля стоимость криптовалюты снова достигла более $11 тыс. В начале марта произошел новый небольшой спад.

По материалам Економічна Правда
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