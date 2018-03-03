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Американец выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря печенью с предсказаниями

Американец выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря печенью с предсказаниями

В американском штате Северная Каролина мужчина выиграл 200 тысяч долларов в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Житель Соединенных Штатов Америки смог заполучить указанные средства благодаря использованию текста на бумаге внутри печенья с предсказаниями.

“Я использовал цифры, которые были напечатаны на бумаге внутри печенья с предсказаниями как числовую комбинацию к купленному лотерейного билета”, – рассказал он.

Кроме того, мужчина отметил, что это вознаграждение его супруге за поедания большого количество такого печенья.

“Она пойдет на пенсию раньше, чем планировала”, – добавил он.

По материалам Mignews
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