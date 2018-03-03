Нацбанк: наличные с карточных счетов могут выдаваться без паспорта

Украинским банкам не нужно проводить тщательную проверку людей при выдаче им через кассу наличных с карточных счетов.
Соответствующее разъяснение №25-0008/1149 разослал по банковской системе департамент финансового мониторинга Нацбанка за подписью его руководителя Игоря Березы.
Банк должен задавать человеку все вопросы и собирать о нем сведения еще на этапе открытия карточного счета, отмечают в НБУ. То есть проходить всю верификацию и идентификацию. Потому-то проводить повторные обследования при каждом случае выдачи средств через кассу — необязательно. Более того, кассиру даже не нужно требовать у владельца карты его паспорт.
«Важно отметить, что банковское законодательство не содержит требований по части обязательного предоставления паспорта гражданина Украины (или другого документа, подтверждающего личность) в таких случаях», — подчеркивается в нацбанковской телеграмме.
Логика чиновников сводится к тому, что, по действующему законодательству, владелец карточного счета не имеет права передавать свой пластик третьим лицам. Конечно же, в целях безопасности. Потому если кто-то и предъявляет карту в кассе банка, то ее хозяин.
Если пластик будет украден, то, по правилам, счет должны будут заблокировать, и никакой выдачи наличности не произойдет (без проведения всех необходимых процедур по безопасности).
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