Как «Газпром» вернет долг: газовая паника в Украине - лишь часть большой игры

Впервые за многие годы искусственно созданная паника на украинском рынке транзита и импорта газа снова стала характерным признаком начала весны. Формальная причина ажиотажа — обнародованное 28 февраля последнее из решений Стокгольмского международного арбитража. По которому «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» не менее $2,6 млрд.

Очевидное и явно заранее подготовленное обеими сторонами выполнение вердикта выглядит просто — начать переговоры о том, как именно российская монополия согласна рассчитываться по долгу — деньгами или товаром. Единственным логичным выходом было бы возобновить полностью прекращенный в 2014 году импорт газа в Украину с целевой скидкой в счет погашения российского долга. Украинских политиков такой способ возобновления газовой торговли с РФ вполне удовлетворяет: он позволяет умыть руки и прикрыть неудобные закупки газа у агрессора решением международного суда.

Реванш «Газпрома»

Такой вариант урегулирования закрепленного в Стокгольме российского долга на первый взгляд выглядит взаимовыгодным. Но такое впечатление ложно.

Потенциально НАК «Нафтогаз» при этой схеме может создать видимость полученной выгоды. И чуток заработает на разнице между ценами льготного российского и рыночного газа европейских реверсных поставок. Но сколько-нибудь точно подсчитать реальный экономический эффект от этой затеи очень сложно.

В то же время «Газпром» от поставок газа для НАК по заниженной расчетно-долговой цене получит намного больше. Он сможет вернуть ранее утраченную долю украинского рынка. Под которую сможет тут же перекредитоваться на рынках Китая или Евросоюза. У «Нафтогаза» такой возможности нет.

Да и в остальном перспективы российской монополии от такой формы погашения Стокгольмского долга выглядят более выгодными, чем украинские. Например, в процессе урегулирования или реструктуризации долгов, «Газпром» вполне может выторговать у НАКа право вернуть долю украинского внутреннего рынка газа местным российским дилерам, вроде Дмитрия Фирташа.

Но чтобы иметь возможность диктовать украинской стороне, кто будет торговать льготным «расчетно-долговым» газом, российской монополии нужно немного попотеть. Как минимум создать панику на украинском газовом рынке. Хотя бы для того, чтобы сбить еще на старте предсказуемую волну критики украинской власти. А без нее в случае запуска «расчетно-долговой» схемы никак не обойтись.

Критический риск здесь состоит в том, что наиболее вероятными покупателями льготного газа в настоящее время считаются азотные комбинаты группы компаний Дмитрия Фирташа. После прекращения импорта газа из РФ они вот уже несколько лет простаивают. Чем жутко недовольны украинские аграрии, обладающие приличным политическим весом во властных коридорах. Нынче они скрипя зубами вынуждены импортировать российские удобрения вместо закупки украинских.

Как объяснить людям

Впрочем, ни рост химической промышленности, ни сам факт Стокгольмской победы скорее всего не смогут стать достаточным оправданием возобновления закупок российского газа в глазах украинцев. До сих пор им неустанно внушали, что отказ от таких поставок — чистая победа власти. Абсолютное добро.

На другой чаше весов абсолютное зло — неспособность Киева сплотиться с ЕС и демонополизировать российский рынок экспорта газа, который контролируется единственной компанией «Газпромэкспрот». Если бы Киев с Брюсселем смогли ее оттащить от трубы, Украине можно было послать «Газпром» куда подальше и возобновлять импорт российского газа через кого угодно. Хоть через работающие в РФ компании ЕС или КНР. Хоть везти с севера транзитный газ из стран Средней Азии.

Но найти других российских продавцов в Украине с 2014 года или не могли, или не хотели. И теперь надо вернуть прежние наработки. Да вот одних только кивков в сторону Стокгольмского арбитража может не хватить для охлаждения шквала критики как внутри Украины, так и в Европе.

Кроме этого, неквалифицированное проталкивание Киевом «расчетной схемы» может обернуться не только критикой, но и принести реальные проблемы с «Газпромом». Ведь у него есть еще и запасные варианты выполнения Стокгольмского арбитража. На тот случай, если партнеры в Киеве не справятся с ситуацией.

Запасной вариант

Кроме компаний Фирташа, посредником между Киевом и Москвой по проблеме российского Стокгольмского долга могут стать европейские корпорации — претенденты на запланированную к 2019-2020 годам аренду украинской ГТС. Это такие компании, как Engie или Snam Rete. Но обе много лет кряду числятся в списке стратегических партнеров, либо простых коммерческих агентов российской газовой монополии. По необъяснимым причинам другие глобальные газовые корпорации из США, Японии, Турции и стран Ближнего Востока в числе потенциальных арендаторов украинской ГТС не фигурируют.

Эти европейские партнеры «Газпрома» и есть запасным вариантом. Они могут выступить посредниками между Киевом и Москвой в нынешнем споре. Особенно кстати они придутся если, например, в Украине внезапно сменится правительство. Или если украинские власти вернут российский газ на украинский рынок с большими рисками.

Какой из вариантов выберет Киев — «расчетную схему» или европейских посредников — пока предположить сложно. Вероятность обоих сценариев в равной мере высока. Ясно одно: выбор будет сделан в ближайшие дни. Доказательством тому служит панический антураж, сопровождающий процесс. Он включает в себя самые экстремальные методы пропаганды — от объявления «отопительных каникул» в учебных заведениях, до экстренных заседаний СНБОУ «по газовому вопросу» и общенациональных акций #прикрути.

Андрей Старостин