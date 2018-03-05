В Минсоцполитики назвали источники финансирования обновленных пенсий для военных

Финансирование обновленных пенсий для военнослужащих осуществляется полностью за счет средств Государственного бюджета.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
“Расходы на финансирование обновленных пенсий военных идут полностью за счет средств Государственного бюджета. Это означает, что никакой нагрузки или угроз для работодателей или работающих, и вообще на солидарную систему пенсионного обеспечения нет”, – сказал он.
Напомним, в ПФУ заявили, что выплата повышенных военных пенсий начнется в марте.
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