САП проверит законность "рефинанса" Приватбанка

Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках расследования уголовного производства о рефинансировании Приватбанка изучает законность действий Национального банка.

Об этом рассказал глава САП Назар Холодницкий.

“28 февраля я подписал письмо директору НАБУ по поводу состояния следствия в этом производстве. Исследуются все материалы, в том числе и о том, как так произошло, что Приватбанк требовал значительного рефинансирования, куда делось это рефинансирование. Также выясняется, были ли законными действия должностных лиц Нацбанка”, – рассказал Холодницкий.

То есть, по его словам, это уголовное производство расследуется в двух векторах.

Также САП намерена приобщить к делу материалы проверки компании Kroll.

“В рамках расследования мы подавали международно-правовые поручения и на Кипр, и в ряд стран Европы. Аудит надо проводить, сейчас пробуем получить заключение Kroll, также хотим его внести в свою доказательную базу”, – подчеркнул руководитель САП.

Ранее олигарх Игорь Коломойский дал показания НАБУ в деле о национализации Приватбанка.