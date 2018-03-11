В НБУ рассказали, как часто в 2017 году подделывали банкноты (инфографика)

Национальный банк констатирует низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составило 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении.

На 1 миллион действительных банкнот гривны приходилось около 3,6 штук подделок.

В странах Евросоюза по итогам 2017 года этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро.



В то же время результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн (7%); 100 грн (17%); 50 грн (13%). Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%.