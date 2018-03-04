С 12 марта в Украине введут новую монету, посвященную добровольцам

С 12 марта Нацбанк введет в денежный оборот новую памятную монету номиналом 10 гривен.

Она продолжит серию «Вооруженные Силы Украины», а спецвыпуск пройдет под названием «День украинского добровольца». И будет посвящен «самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины — участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа».

Об этом говорится в телеграмме НБУ №50-0027/12037, разосланной НБУ по банковской системе. С ней уточняется, что монета изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием из никеля. Ее масса составит 12,4 г, а диаметр — 30,0 мм.

Монета должна стать массовой, ее тираж составит 1 млн штук. И, как постоянно повторяет Нацбанк, она будет платежным инструментом, потому должна приниматься в торгово-сервисной сети.

На аверсе монеты вверху на рельефном фоне будет находиться надпись «Украина», а под ней — малый государственный герб нашей страны, слева и справа от которого цифры года чеканки — 2018. В центре — стилизованная композиция: над скрещенными мечами изображен Феникс как символ возрождения. Внизу — логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и полукругом номинал — 10 грн.

На реверсе монеты на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью «Кто, если не мы». По кругу размещена надпись «День украинского добровольца».

Реализация памятных монет специальных выпусков будет осуществляться отделами денежного обращения в регионах департамента денежного обращения Нацбанка, а также Ощадбанком и Укргазбанком.