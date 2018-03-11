Осовременивание пенсий: в прошлом году 90% пенсионеров получили повышенные выплаты

В 2017 году проведено осовременивание пенсий для почти 90% общей численности пенсионеров в Украине. Об этом сообщил во время летнего публичного отчета председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.
“В 2017 году проведено осовременивание пенсий для 10,2 млн пенсионеров (почти 90% их общей численности)”, – сообщил он.
Как добавил Зарудный, в прошлом году также было назначено 384,3 тысячи новых пенсий.
Напомним, средний размер пенсии в прошлом году вырос на 652,15 грн (35,7%) – с 1828,31 грн по состоянию на 1 января 2017 года до 2480,46 грн по состоянию на 1 января 2018 года.
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