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НБУ объявляет аукцион по продаже памятных монет "25 лет независимости Украины"

НБУ объявляет аукцион по продаже памятных монет "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”, который состоится 15 марта 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Электронный аукцион №Е-11 будет проведен 15 марта 2018 г. в 11-00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ», – говорится в сообщении.

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

По материалам УКРИНФОРМ
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