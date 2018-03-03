Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 493 0

В Хмельницком свалка стала производителем «зеленой» энергии

В Хмельницком свалка стала производителем «зеленой» энергии

На Хмельницком полигоне твердых бытовых отходов установили установку по дегазации свалочного газа. Общая мощность установки – 845 кВт. Полезный для города проект введен во исполнение Плана действий устойчивого энергетического развития Хмельницкого, разработанного совместно с USAID.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности. Установка позволяет ежегодно производить около 3,7 млн кВт * ч электроэнергии, которая будет реализовываться в сеть по «зеленому» тарифу.

«От реализации этого проекта, Хмельницкий, не потратив ни копейки из бюджета, получил частную инвестицию, новые рабочие места, уменьшение объема свалки, минимизацию пожаров, улучшение экологической ситуации и существенное уменьшение выбросов СО2 в атмосферу», – прокомментировали в ведомстве.

Швеция заинтересована в украинских проектах по созданию мощностей, перерабатывающих отходы в электроэнергию. Также сообщалось о том, что Украина не готова к раздельному сбору мусора, поскольку на данный момент отсутствуют элементарные вещи для введения сортировки твердых бытовых отходов.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018