В Хмельницком свалка стала производителем «зеленой» энергии

На Хмельницком полигоне твердых бытовых отходов установили установку по дегазации свалочного газа. Общая мощность установки – 845 кВт. Полезный для города проект введен во исполнение Плана действий устойчивого энергетического развития Хмельницкого, разработанного совместно с USAID.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности. Установка позволяет ежегодно производить около 3,7 млн кВт * ч электроэнергии, которая будет реализовываться в сеть по «зеленому» тарифу.
«От реализации этого проекта, Хмельницкий, не потратив ни копейки из бюджета, получил частную инвестицию, новые рабочие места, уменьшение объема свалки, минимизацию пожаров, улучшение экологической ситуации и существенное уменьшение выбросов СО2 в атмосферу», – прокомментировали в ведомстве.
Швеция заинтересована в украинских проектах по созданию мощностей, перерабатывающих отходы в электроэнергию. Также сообщалось о том, что Украина не готова к раздельному сбору мусора, поскольку на данный момент отсутствуют элементарные вещи для введения сортировки твердых бытовых отходов.
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